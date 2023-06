Iscrizioni a ’Note in Radio’

C’è tempo ancora fino a domani per iscriversi ai casting della tappa ascolana del festival ‘Note in radio’. Quest’anno, oltre alle selezioni online, ci sarà la possibilità di essere selezionati durante il tour di ‘Note in radio’, che toccherà diverse città d’Italia e partire proprio dalle ‘cento torri’. Nel pomeriggio di domani ci si potrà esibire nella Bottega del terzo settore. Novità assoluta è l’inserimento della categoria adulti (+ 17), che andrà ad affiancare le categorie bambini e ragazzi. I più talentuosi potranno essere selezionati per la quarta edizione di ‘Note in radio’. Tra gli autori partecipanti alle passate edizioni ci sono stati nomi importanti dello Zecchino d’Oro e del festival di Sanremo. Lo svolgimento del festival manterrà la struttura degli anni passati, a partire dalla trasmissione radiofonica fino alla serata finale, che si terrà a marzo al Ventidio.