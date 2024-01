Iscrizioni al via dal 18 gennaio, ecco le giornate informative per scegliere la scuola

Con l’avvicinarsi dell’apertura delle iscrizioni all’anno scolastico 2024/2025, possibili dal 18 gennaio al 10 febbraio in modalità online per le classi prime della scuola primaria e secondaria e cartacea per la sezione primavera e la scuola dell’infanzia, gli Isc cittadini hanno organizzato gli open day per far conoscere la propria offerta formativa. All’Isc ‘Borgo Solestà-Cantalamessa’ le giornate di scuola aperta sono in programma: sabato prossimo, alle 11, alla sezione primavera ‘Piccolo Picchio’ e alla scuola dell’infanzia ‘Collodi’, il 15 gennaio, alle 17.15, alla scuola secondaria ‘Ceci’, il 16 gennaio, alle 17.30, alle primarie ‘Rodari’ e ‘San Serafino’, il 17 gennaio, alle 16.30, alla secondaria ‘Cantalamessa’ e, il 18 gennaio, alle 11, alle scuole dell’infanzia ‘Ciotti’ di Venagrande e ‘Latini’ di Mozzano’. Open day anche all’Isc ‘Ascoli centro-D’Azeglio’ nel corso dei quali sono previsti la presentazione dell’offerta formativa e dell’organizzazione della scuola, oltre a un piccolo tour nell’edificio. Le giornate si terranno: il 20 gennaio, alle 9, alla scuola dell’infanzia Malaspina, dalle 10 alle 12, per la primaria nei plessi Malaspina e ‘Falcone-Borsellino’, dalle 10.30 alle 12.30, a lungo Castellano per le scuole Sant’Agostino e San Domenico, e dalle 10 alle 12, nella sede della ‘D’Azeglio’ per la scuola media. All’Isc ‘Luciani-Ss. Filippo e Giacomo’ gli open day ci saranno: per la scuola dell’infanzia (nei plessi), il 15 gennaio, dalle 16.30 alle 18.30, per la primaria, il 16 gennaio, dalle 16.30 alle 18.30. All’Isc ‘Don Giussani-Monticelli’, invece, si svolgeranno il 13 gennaio, dalle 9 alle 11, nel plessi delle scuole dell’infanzia, dalle 10.30 alle 13 in quelli della primaria, il 15 gennaio, dalle 16.30 alle 20, e il 16 gennaio, dalle 15.30 alle 19.30, nella scuola media in via degli Iris.

l.c.