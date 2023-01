Iscrizioni in linea con il passato "Saremo vicini ai ragazzi"

Oltre alla prova di italiano, per il liceo scientifico il secondo scritto della Maturità 2023 sarà di matematica, così come per scienze applicate e l’indirizzo sportivo. "Ritengo sia giusto tornare all’esame di Stato che c’era prima del Covid – dice la preside dell’Orsini-Licini di Ascoli che comprende scientifico e artistico, Cinzia Pettinelli –. Capisco le perplessità degli studenti, però era doveroso riprendere la normalità, i ragazzi sono preparati e stanno affrontando seriamente l’anno scolastico. E il post pandemia ha dimostrato che anche durante la didattica a distanza il lavoro è stato fatto". Sulla composizione della commissione, la Pettinelli continua dicendo: "Sia quelli esterni che quelli interni chiaramente terranno conto, perché sono persone di buon senso oltre che professionisti, di quello che è successo nei due anni precedenti. Saranno consapevoli delle difficoltà che ci sono state. Dobbiamo essere rigorosi e accoglienti, ma senza abbassare la guardia e banalizzare, perché poi gli studenti lo pagano in futuro. Io credo che siano pronti. Quest’anno, all’inizio, hanno fatto un po’ fatica a riprendere l’abitudine alla presenza costante a scuola, ma poi hanno ripreso il ritmo ordinario". Domani, è il termine ultimo per le iscrizioni all’anno scolastico 20232024. Anche quest’anno le procedure si stanno svolgendo online per tutte le prime delle scuole statali primarie e secondarie. La domanda è rimasta cartacea per la scuola dell’infanzia. "In base ai dati che abbiamo confermiamo i numeri precedenti. Forse il liceo artistico è un po’ in sofferenza, ma per tradizione le iscrizioni si concentrano tutte negli ultimi giorni".

l.c.