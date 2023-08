Isola ecologica e furbetti: ridotti gli orari

Inciviltà dilagante, il Comune di Spinetoli ridimensiona l’orario di apertura dell’isola ecologica suscitando non poche polemiche. Il sindaco, Alessandro Luciani, con un laconico messaggio ha annunciato sui social: "L’isola ecologica sarà riaperta lunedì 21 agosto. Non sarà più consentito il conferimento dei rifiuti 24 ore su 24 ore per colpa di cittadini che non rispettano le regole". E infine ha completato l’annuncio sottolineando che per qualsiasi informazione è possibile contattare l’eco sportello o il consigliere delegato all’ambiente Daniele Malizia. I cittadini virtuosi non ci stanno e non le mandano certo a dire. Il problema dei rifiuti abbandonati in strada a Spinetoli, in particolar modo nella frazione di Pagliare, è piuttosto diffuso e da anni solleva notevoli polemiche da parte di chi non ci sta a vivere nel degrado. L’amministrazione per ovviare al problema e ristabilire l’ordine e il decoro del paese, nel maggio del 2022 aveva investito 60mila euro per due nuove isole ecologiche smart, la prima, posizionata a Pagliare, in Largo Straccia (vicino alla rotatoria Coal) e la seconda sistemata a Spinetoli, ma neanche questo intervento è riuscito a far cambiare idea agli incivili. Il sindaco Luciani aveva ribadito che lo scopo dell’intervento era quello di cercare di preservare l’ambiente dall’abbandono selvaggio dei rifiuti e garantire il decoro urbano. Qualcosa non ha funzionato, ma i cittadini non ci stanno e sottolineano che piuttosto che ridimensionare l’orario di apertura dell’isola ecologica era opportuno mettere le telecamere e fare le multe. I cittadini si chiedono a che cosa serve ridimensionare questo servizio e auspicano che vengano rispettare le regole e sanzionati i responsabili, senza condizionare la popolazione. "Le telecamere le avete – dichiarano i cittadini – e siccome questi servizi sono erogati e messi a disposizione con il denaro pubblico, dei cittadini ( vedi Tari) esigiamo che i responsabili paghino i danni causati. E’ ora e passata che chi combina danni paghi di tasca propria, piuttosto che aumentare le spese a carico di tutti".

Maria Grazia Lappa