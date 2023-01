Isolamento e viaggi: cambiano le regole Covid

Nuove regole nel 2023, molto meno stringenti, per il contrasto alla diffusione del virus Sars-Cov-2. Il Governo ha infatti ridotto l’isolamento per i contagiati e alleggerito le misure per i contatti stretti di positivi al Covid-19. Oltre ad aver modificato le condizioni per accedere nelle strutture sanitarie dove si può entrare senza dover esibire il Green pass, così come è decaduto l’obbligo di sottoporsi a tampone per l’accesso alle prestazioni di Pronto soccorso. Per quanto riguarda in generale l’isolamento, per le persone risultate positive a un test diagnostico molecolare o antigenico per Sars-Cov-2: per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, la quarantena potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del tampone. Per i casi che invece sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora il test effettuato presso struttura sanitaria o farmacia risulti negativo.

Per gli immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un tampone con risultato negativo. Per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà finire non appena un test risulti negativo. E ancora, i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Cina nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare. E’ obbligatorio, a conclusione dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia, o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici). Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare. Per quanto riguarda, infine, i contatti stretti con soggetti positivi, a coloro che li hanno avuti è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi riconducibili a una possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2. Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.

l. c.