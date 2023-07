Isopi: "Niente sbavature, sarà un corteo autentico Spazio anche ai bambini"

Una novità, la presenza di due carabinieri a cavallo, e una grande assenza, quella dell’araldo Massimiliano Ossini, visto che il conduttore Rai e testimonial della rievocazione non sarà presente. Sono queste alcune anticipazioni relative al corteo storico che caratterizzerà la Quintana del prossimo 6 agosto. A rivelarle è il coreografo Mirko Isopi, che giovedì sera ha presieduto le prove generali dei figuranti, al campo dei giochi, rivolgendo a tutti i sestieranti le consuete raccomandazioni per fare in modo che quella di domenica prossima possa essere un’edizione impeccabile.

Isopi, quali sono state le principali direttive impartite ai figuranti?

"Il suggerimento principale è di essere sempre più coscienziosi e consapevoli di ciò che si fa e del ruolo che si interpreta. Il nostro obiettivo deve essere solo uno: allestire un corteo autentico e fedele alla tradizione, prestando attenzione a ogni singolo particolare. Cercheremo di non commettere nessuna sbavatura e di regalare agli spettatori quelle emozioni che solo la Quintana di Ascoli è in grado di trasmettere".

Cosa va migliorato rispetto a luglio?

"In realtà a luglio è andato tutto per il verso giusto. Se proprio vogliamo essere pignoli, bisognerebbe essere più compatti nei raccordi, come ad esempio in via del Trivio o all’ingresso a piazza Arringo".

La Quintana sarà preceduta dall’Offerta dei Ceri, che quest’anno si svolgerà nel giorno di Sant’Emidio: dobbiamo aspettarci qualcosa in particolare?

"Sicuramente ci sarà un maggior connubio tra la nostra rievocazione e la festa del Patrono. Quindi sarà un cerimoniale ancor più emozionante. Il corteo sarà più snello, rispetto agli anni passati, e assisterete a un momento davvero solenne. Sarà difficile trattenere le emozioni, ve lo assicuro. Si creerà un’atmosfera particolare, già grazie alla presenza delle chiarine sulla balaustra del duomo".

Tornando alla Quintana, verrà riproposto anche il cerimoniale per i bambini?

"Certamente. Domenica, all’uscita del corteo dal campo dei giochi, dopo il passaggio dell’ultimo sestiere a piazza Arringo, ci sarà questo momento per tutti i bambini che hanno meno di otto anni".

Matteo Porfiri