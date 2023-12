Ispezione antidroga in 2 istituti di Ascoli: sequestrati 5 grammi e uno spinello

Giornata di controlli antidroga quella di ieri per i carabinieri di Ascoli che hanno pattugliato il territorio focalizzando l’attenzione in alcune zone ben precise. L’obiettivo era quello di prevenire e, nel caso, reprimere eventuali traffici illegali. Con le unità cinofile antidroga i controlli hanno riguardato anche due istituti superiori cittadini. Il controllo è avvenuto sia all’interno degli edifici che all’esterno. Ed è fuori da uno dei due edifici che i cani hanno fiutato la presenza di uno spinello e di circa 5 grammi di hashish che sono stati recuperati e posti sotto sequestro. E’ evidente che non si tratta di quantitativi importanti, ma la presenza di queste sostanze immediatamente all’esterno di un istituto superiore non è in ogni caso una buona notizia, per cui la vigilanza deve essere alta per evitare che il fenomeno assuma proporzioni più importanti. Carabinieri e cani antidroga si sono portati poi nel centro cittadino dove sono state controllate diverse zone, con esito in questo caso completamente negativo.