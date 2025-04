Ispezione Ast a Castorano. Fari puntati sulla scuola: caccia a tracce di roditori

Ispezione dell’Ast nella scuola primaria di Castorano, per cercare di scovare tracce e segni dei roditori. L’ispezione si è tenuta mercoledì 2 aprile tramite i tecnici del Dipartimento di Prevenzione dell’Ast di Ascoli Piceno. Nel corso del controllo sono state ispezionati i locali della scuola primaria al fine di verificare l’idoneità degli stessi circa il rischio d’infestazione da roditori. L’arrivo dei tecnici è conseguente l’avvistamento di un topo. L’ispezione dell’Ast ha come fine una ricognizione per verificare le condizioni della struttura, controllare che non vi sia immondizia o altro in grado di favorire l’arrivo dei roditori. Controlli che riguardano non solo i corridoi e le aule, ma anche le dispense, le fessure nei muri da cui eventualmente escono cavi, i cumuli di arredi e il verde. Dopo l’ispezione, l’Ast ha redatto un verbale in cui ci si chiede di adottare alcune azioni correttive al fine di risolvere delle inadeguatezze rilevate nel ‘locale lavaggio stracci’, che ha bisogno di maggiore tenuta per evitare che gli animali infestanti possano entrare.

Sull’episodio abbiamo chiesto delucidazioni anche al sindaco Rossana Cicconi: "L’ispezione dei tecnici della Ast nei locali della scuola primaria di Castorano – precisa il primo cittadino – , come da verbale redatto, non hanno trovato nulla di eclatante, tanto che si sono limitati a darci delle indicazioni cui dovremo provvedere entro trenta giorni, riguardo al locale lavaggio stracci, bisognoso di migliori sistemi di protezione dall’esterno. Oltre a ciò hanno ritenuto necessario far transitare i carrelli porta vivande attraverso la porta interna della cucina, attualmente chiusa, che comunica con le aule. A questa prima ispezione nei giorni scorsi ne è seguita un’altra che non ha rilevato alcuna presenza di topi o di escrementi o di puzze strane che dir si voglia". Il primo cittadino ha concluso il suo intervento in maniera categorica: con una frase sibillina "Mi dispiace, ma nel caso in cui ci fosse qualcuno che volesse o pensasse di metterci in difficoltà – peraltro non noi dell’amministrazione comunale bensì il paese –, mi dispiace deluderlo, sarà per un’altra volta".

Maria Grazia Lappa