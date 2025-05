Ispezioni in galleria, casello chiuso due notti

Doppia chiusura del casello A14 di Grottammare per consentire attività di ispezione e manutenzione degli impianti nelle gallerie. Nelle due notti di domani e dopo domani, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in entrambe le direzioni. I veicoli diretti a sud dovranno uscire nella stazione di Pedaso e procedere lungo la statale Adriatica per rientrare al casello di Grottammare e quelli diretti a nord dovranno uscire alla stazione di Grottammare e rientrare nel casello di Pedaso. Di conseguenza, non saranno accessibili le aree di servizio ‘Piceno ovest’ e ‘Piceno est’ dove sarà istituito il divieto di sosta, nelle stesse notti, ma con orario 20-6. Inoltre, nelle due notti di mercoledì 14 e giovedì 15 maggio, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottammare e Pedaso verso nord.