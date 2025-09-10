Israeliani in vacanza nelle Marche, il ministro: “Non si può lasciarli alla mercé di malintenzionati”

Ascoli, 11 settembre 2025 – “Tra i controlli svolti dalle forze di polizia per prevenire turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche a causa del crescente numero di azioni di intolleranza antisemita, vengono svolti dedicati servizi di prevenzione sia nei confronti delle comunità ebraiche residenti che di gruppi occasionalmente presenti sul territorio nazionale. Nel caso relativo al soggiorno di cittadini israeliani in vacanza nelle Marche, sono stati, pertanto, disposti, lo scorso anno, servizi di prevenzione durante le visite e le uscite nelle località circostanti a quella del soggiorno”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time delle opposizioni alla Camera, sul caso degli israeliani che nelle scorse settimane sono stati in vacanza nelle Marche. Segnalazioni sono arrivate su Sirolo, Porto San Giorgio e, nel caso del Piceno, a Castignano. La vicenda aveva sollevato una valanga di proteste a causa di quanto sta accadendo a Gaza anche perché gli enti locali, a detta dei sindaci, non sono stati avvisati.

“Tali servizi – ricorda Piantedosi – vengono abitualmente decisi e svolti, a livello territoriale, ogni qualvolta vi sia notizia di presenze di comitive culturali, turistiche o gruppi sportivi che possano essere considerati esposti ad atti di intolleranza. Non comprendo quali fossero le diverse aspettative circa le iniziative da adottare nella circostanza, né voglio pensare che – anche con riguardo al contesto complessivo – si potesse immaginare di lasciare queste persone alla mercé di possibili malintenzionati”.

Il motivo delle proteste era proprio a causa della nazionalità degli ospiti, fossero essi soldati dell’Idf o semplici cittadini. Il problema infatti è che gli israeliani, soprattutto in questo momento, potrebbero essere bersagli di attacchi terroristici e chiaramente la loro presenza in un albergo o in un b&b, come nel caso di Castignano, prevede un innalzamento della sicurezza di cui i sindaci non sono stati informati. Per il candidato FdI e sindaco di Colli Andrea Cardilli la vicenda è solo un modo per fare propaganda in vista delle Regionali: “Perché quando vengono accolti turisti o rifugiati russi o ucraini non ci si pone le stesse domande? Trovo che questa vicenda sia stata fortemente strumentalizzata. Si usa la guerra per spostare una bassa percentuale di preferenze alle prossime elezioni”.

ele. gr.