ISTITUTO COMPRENSIVO DEL TRONTO E VALFLUVIONE

Negli ultimi anni nell’ambito delle nuove tecnologie si è frequentemente discusso di Intelligenza Artificiale. L’osservatorio di Artificial Intelligence del Politecnico di Milano ha individuato ben 5 tipologie di Intelligenza Artificiale: IA conversazionale, che prevede l’impiego di chatbot e avatar virtuali, cioè programmi in grado di simulare dialoghi; IA predittiva, che consiste nell’analisi combinata di dati attuali e tendenze per anticipare probabili scenari futuri; IA generativa, che a partire da richieste semplici crea testi, immagini, video, ma anche codici per sviluppare contenuti e software; IA autonoma, quella in cui gli algoritmi agiscono senza alcun intervento o input umano, in modo indipendente e autonomo; Intelligenza Artificiale Generale (AGI), con un software capace di apprendere un compito, anche complesso, e praticamente diventare simile a un essere umano pensante e dotato di una propria consapevolezza. Esaminiamo da vicino i benefici e i rischi di questa rivoluzione tecnologica. Se partiamo dai benefici, è chiaro che l’intelligenza artificiale ci aiuta in tanti modi. In campo medico, i dottori possono usarla per diagnosticare malattie più velocemente e con maggiore precisione o addirittura per esercitarsi prima di un’importante operazione chirurgica; in casa, dispositivi come gli assistenti virtuali ci permettono di controllare luci, termostati e altri elettrodomestici con la voce, rendendo la nostra vita più comoda. Ma tutto questo cela anche il lato oscuro dell’IA, fatto di rischi che dobbiamo considerare. Il primo è legato alla privacy: in un mondo in cui siamo sempre connessi e i nostri dati sono sempre a portata di click, non possiamo sapere fino a quando questi dati resteranno privati e il pericolo più immediato è l’uso delle nostre informazioni personali per creare avatar virtuali che si fingono noi. Il secondo è quello che nel gergo informatico viene chiamato "bias algoritmico", cioè la possibilità che i computer possano prendere decisioni ingiuste perché sono stati addestrati su dati che contengono pregiudizi tipicamente umani. Un altro rischio è la perdita di posti di lavoro poiché con l’automazione delle macchine supportata dall’IA, alcune persone potrebbero essere soppiantate da robot in grado di svolgere un compito più velocemente ed efficientemente. Tuttavia, ci sono modi per mitigare questi rischi. Ad esempio possiamo pretendere che le aziende che sviluppano questa tecnologia seguano un codice di condotta etico e facciano in modo che i dati che l’IA usa siano giusti e non facciano discriminazioni. Possiamo anche chiedere che gli Stati si impegnino a tutelare, fornire supporto economico e formazione a coloro che potrebbero essere colpiti dalla perdita di posti di lavoro a causa dell’automazione. Inoltre, è importante che i governi e le aziende adottino politiche e regolamenti che proteggano i diritti delle persone e assicurino che l’IA sia utilizzata in modo responsabile e sicuro.