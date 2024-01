Istituto omnicomprensivo. C’è l’ok anche per Montalto

Piano scolastico, sì a Montalto per il nuovo istituto omnicomprensivo, che accorperà all’istituto comprensivo il liceo classico, per una proposta scolastica completa dall’infanzia alla secondaria di secondo grado. Questo è stato reso possibile in virtù di una proposta dell’amministrazione comunale approvata dal Consiglio d’Istituto e dal Collegio dei Docenti. "Un’importante novità che permetterà la riattivazione del nostro Liceo con una proposta innovativa quadriennale, non più come una sede distaccata di altri Istituti ma in continuità con la locale autonomia scolastica – afferma il sindaco Daniel Matricardi –. Grazie alle recenti modifiche alla deroga sisma valida sino al 2029, inoltre, potrà essere garantita l’attivazione delle classi per tutto il ciclo scolastico, indipendentemente dal numero minino previsto dalla norma. L’Istituto Omnicomprensivo rappresenta un nuovo passo verso un importante obiettivo di quest’Amministrazione, ossia dotare Montalto e tutto il territorio circostante di un unico polo scolastico a servizio delle famiglie, in uno stesso contesto territoriale, logistico e amministrativo. Ancora una volta, quindi, rivolgiamo l’attenzione verso i nostri giovani e le loro famiglie, con proposte concrete anche in prospettiva futura. Il progetto, infatti, guarda oltre il Liceo Classico e riguarda anche i numerosi accordi che stiamo attivando con le Università marchigiane nell’ambito del progetto ’Metroborgo’, per una continuità formativa di alta qualità, a tutti i livelli nell’area interna". Per Montalto questo obiettivo era atteso da tempo, così il sindaco Matricardi ha anche annunciato che dopo l’interruzione forzata di alcuni mesi, il 15 gennaio ripartiranno i lavori sulla scuola, già iniziati alcuni mesi fa.

Marcello Iezzi