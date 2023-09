Istituto Spontini in Macedonia per progetto Erasmus 'Music in inclusion' L'Istituto Musicale Spontini partecipa al progetto Erasmus Music in Inclusion, ospiti della scuola Stefan Gajdov di Veles in Macedonia del Nord. Una delegazione guidata da Emi Spinucci con docenti e allievi, e un concerto del pianista Alessio Falciani. Un'opportunità per valorizzare lo studio della musica.