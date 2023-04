Istituzione del parco marino "Incomprensibile coro di no"

Il Circolo Legambiente Lu Cucale si schiera a fianco del Parco Marino e plaude alla volontà espressa dal ministero di proseguire nella valutazione di fattibilità dell’iniziativa. "Legambiente – ci ha detto il presidente del Circolo Sisto Bruni – è da sempre favorevole all’istituzione del Parco Marino. Mi meraviglio e mi chiedo come mai albergatori e operatori del turismo non si pronunciano a favore del Parco Marino considerando le tante positive ripercussioni".

Intanto, i promotori del Parco Marino del Piceno attaccano Battistoni: "Se l’onorevole azzurro con la sua interrogazione parlamentare contro l’istituzione del Parco Marino del Piceno intendeva arginare il percorso istitutivo della nostra area marina protetta. Infatti contrariamente a quanto da lui richiesto nell’interrogazione parlamentare, cioè ’’adottare iniziative volte a interrompere l’iter per la costituzione del Parco Marino del Piceno’’, il Ministero dell’Ambiente nella sua risposta ha confermato testualmente che intende procedere nel percorso istitutivo coinvolgendo gli operatori del territorio già nella fase preliminare" anche "attraverso l’acquisizione delle osservazioni ed informazioni delle categorie coinvolte, allargando la partecipazione preliminare a tutta la popolazione. In conclusione il Ministero conferma che si va avanti ’’ascoltando le istanze di tutti soggetti coinvolti in un’ottica di partecipazione e di confronto’’. Esattamente ciò che chiedono i promotori del Parco Marino e i sindaci dei Comuni della nostra riviera che proprio in questi giorni hanno inviato una nota congiunta con la quale confermano l’adesione all’iter istitutivo raccomandando il massimo di partecipazione. Certamente noi abbiamo sempre dato la nostra disponibilità a far parte dell’elenco degli anti coinvolti nell’istituzione del Parco Marino proprio perché ci rendiamo perfettamente conto della validità dell’iniziativa".

La stessa associazione impegnata nell’istituzione del Parco Marino, nel contempo, esprime "il rammarico per iniziative istituzionali di questo tipo, peraltro non nuove e non esclusive di una sola parte politica, che contraddicono gli impegni assunti a tutti i livelli istituzionali, europei, nazionali, regionali e locali, delle proprie stesseforze politiche. Impegni nella direzione del raggiungimento di obiettivi oramai inderogabili di transizione ecologica di tutte le nostre attività allo scopo di dare attuazione ai contenuti della nostra Carta Costituzionale che all’articolo 9 afferma testualmente che è dovere della Repubblica "tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni".

Vittorio Bellagamba