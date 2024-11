Istrice e capriolo, due incidenti in poche ore

Gli incidenti causati sulle strade del Piceno dagli animali selvatici sono in aumento. Due casi si sono registrati nella notte fra sabato e domenica, il primo lungo la provinciale Valtesino e l’altro in zona Monticelli ad Ascoli. A creare i disagi, verso l’una di notte in territorio di Ripatransone, è stato un istrice. Il conducente di un’auto, che se l’è trovato di fronte, ha frenato bruscamente ed è stato tamponato da un giovane in moto e che è rimasto ferito. Sul posto è arrivato un equipaggio della croce verde di San Benedetto che trasportato il motociclista al pronto soccorso di San Benedetto in codice giallo. Per mettere in sicurezza i mezzi sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre per i rilievi è accorsa una pattuglia dei carabinieri della stazione di Ripatransone. In Ascoli, invece, a causare l’incidente è stato un capriolo che attraversava la strada e che è stato travolto da un’automobile. Danni seri per l’auto, ma il conducente è rimasto illeso.