Italgas presenta ai Sindaci di Montegranaro e Sant'Elpidio a Mare le nuove tecnologie di monitoraggio delle condotte

Una delegazione di Italgas ha incontrato i sindaci di Montegranaro, Endrio Ubaldi, e Sant’Elpidio a Mare, Alessio Pignotti, per illustrare le modalità operative adottate dall’azienda nell’esercizio della rete cittadina, con particolare riferimento alle tecniche di monitoraggio delle condotte e alla ricerca preventiva di dispersioni attraverso tecnologie d’avanguardia, come Picarro Surveyor. Il sistema (che può essere montato sugli automezzi di servizio, consiste in una sofisticata tecnologia che offre grandi vantaggi in termini di rapidità di svolgimento e di ampiezza delle aree controllate.

Rispetto alle metodologie adottate in precedenza, il veicolo non deve seguire il tracciato della tubazione interrata, ma consente comunque notevolmente il volume dell’area sottoposta a controllo. Picarro Surveyor, rilevando la presenza di metano e di etano, restituisce un dato più puntuale circa la quantità di molecole presenti nell’aria, localizzando in tempi rapidissimi la possibile origine della dispersione. Nel corso dei due incontri è stata presentata anche la nuova app Work on Site, disponibile su dispositivi elettronici in dotazione alle imprese che lavorano sulle reti di distribuzione del gas.