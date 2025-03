Italia Nostra: "Tangenziale, quei lavori sono pericolosi"

Italia Nostra torna a denunciare "con profondo sconcerto" il massiccio sbancamento della collina lungo la Tangenziale Nord di Ascoli vicino allo stadio Del Duca. "A nulla sono valse le nostre segnalazioni del 2014 e del 2022" si legge nella nota inviata alle istituzioni, in cui l’associazione lamenta "l’ennesima aggressione al sistema collinare, che ha letteralmente stravolto l’armonia e la sicurezza del sito". Italia Nostra segnala che "il lamentato sbancamento, pur in una zona che sembra soggetta sovente a pericolo di frane, è stato drammaticamente ampliato, per giunta, per permettere accanto alla stazione di rifornimento di carburanti la probabile sistemazione di un grande serbatoio fuori terra da utilizzare come deposito".

L’associazione sottolinea che "ci auguriamo si tratti solo di una supposizione", ma solleva forti preoccupazioni in merito alla possibile presenza di gas liquido. Oltre al danno ambientale, Italia Nostra evidenzia anche i rischi per la sicurezza: "Appare fonte di forte preoccupazione il problema della sicurezza dell’impianto che forse si intende realizzare. L’impianto stesso, tutto fuori terra, si trova ad una distanza minima da una sede stradale molto trafficata, dove potrebbero verificarsi incidenti in grado di coinvolgere una struttura alquanto pericolosa". A preoccupare ulteriormente è la vicinanza "ad un quartiere della città dove è presente un numero rilevante di civili abitazioni". Già nel 2014, Italia Nostra aveva segnalato "l’avvio di un ciclopico sbancamento della collina contigua alla sede stradale della Tangenziale nord di Ascoli, che appariva sicuramente poco rispettoso dei valori ambientali e paesaggistici del sito". Ad oggi la richiesta di Italia Nostra è "che, come minimo, vengano fornite puntuali assicurazioni sulla sicurezza del manufatto che si vuole realizzare e che in nessun caso, anche per un malaugurato evento accidentale, ci sarebbero motivi di temere per l’incolumità sia dei tanti utenti della tangenziale, sia per gli abitanti che occupano le numerose abitazioni dei quartieri più prossimi all’impianto in via di realizzazione". Poi la chiosa amara: "Per quanto riguarda l’irrimediabile offesa arrecata al patrimonio paesaggistico ed ambientale, purtroppo ormai il danno è fatto e non è possibile tornare indietro. Saremo per forza costretti ad accettare la nuova situazione di fatto venutasi a creare e non ci resterà che rimpiangere, come in tanti altri casi, la nostra incapacità di tutelare e conservare un patrimonio ambientale e naturalistico, forse unico in Italia, che forse non ci meritiamo".

Ottavia Firmani