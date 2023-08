Italia Romania in campo: "Caloroso bentornato alla nazionale di rugby"

San Benedetto del Tronto (Ascoli), 19 agosto 2023 – La Nazionale Italiana di Rugby è pronta per affrontare questo pomeriggio alle ore 18.30 allo stadio Riviera delle Palme la Romania (diretta tv su TV8 e Sky Sport) per le Summer Nations Series.

Nel rugby, Italia-Romania rievoca scontri mitici e durissimi degli anni ’80. Oggi, i rumeni vivono un periodo di profonda crisi, culminato nel recente dal 56-6 subito da una Georgia sempre più in crescita. L’ultimo scontro con gli azzurri del coach neozelandese Kieran Crowley, risale al luglio di un anno fa: 45-13 per gli italiani, a Bucarest. Oggi, la squadra di Eugen Apjok occupa il diciannovesimo posto nel ranking mondiale, l’Italia il tredicesimo.

Il test-match è stato presentato ieri nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta allo stadio Riviera delle Palme alla presenza del Sindaco Antonio Spazzafumo, del Presidente della Federazione Italiana Rugby Marzio Innocenti e del capitano della squadra azzurra, Michele Lamaro. "Siamo ormai alla vigilia dell’incontro di questa partita Italia-Romania – ha dichiarato il primo cittadino – attesa anche dalla città. La programmazione è iniziata parecchio tempo fa e siamo arrivati oggi pronti per questo evento sportivo che ha caratterizzato l’attrazione da parte della città di San Benedetto. Siamo tutti contenti che la nazionale di rugby sia tornata qui a distanza di quattro anni dalla sfida vinta contro la Russia. Quando ci hanno proposto di ospitare l’evento non abbiamo esitato e abbiamo collaborato per creare un evento che sono certo riscuoterà grande successo. Ci aspettiamo tutti una bellissima giornata di sport".

Il capitano della squadra, Michele Lamaro, ha sottolineato l’accoglienza della città di San Benedetto. "Siamo consapevoli – ha ammesso – che se riusciremo a mettere in campo la miglior prestazione, poi il risultato sarà una conseguenza di questo. La partita con la Romania sarà importantissima e dobbiamo riuscire a metterli in difficoltà e sotto pressione. Gli spazi potrebbero aprirsi se saremo bravi a farlo. In questa settimana ci siamo allenati bene e focalizzandoci proprio su aspetti di precisione e cura dei dettagli. Questa squadra ce la metterà tutta, abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi, porteremo in campo la miglior prestazione che possiamo: ecco questo è quello che posso promettere da parte mia e da parte di tutti i ragazzi della squadra".

Modifiche alla viabilità

In occasione della gara la viabilità in Riviera subirà alcune modifiche. Già da ieri una porzione di viale dello Sport, comprensiva anche dell’area di parcheggio a nord del Palazzetto dello Sport "Speca", è stata occupata dal palco e dagli stand gastronomici di corredo alla partita. Dalle ore 16 di oggi fino al termine della manifestazione, sarà vietato il transito nel tratto di viale dello Sport compreso tra la rotonda Roncarolo e via San Pio X. Il transito sarà interrotto, pure per i pedoni, anche nel sottopassaggio di via Serao.

Per quanto riguarda la sosta, i divieti insisteranno, pena la rimozione dei mezzi, dalle ore 8 fino alla mezzanotte del 21 agosto nel tratto di viale dello Sport interessato dall’evento, nell’area di parcheggio del Palazzetto dello Sport, nello spazio dell’Istituto "Guastaferro" (ex Ipsia), nel tratto di strada di collegamento tra viale dello Sport e l’ingresso della Curva Nord. Il Comando della Polizia Municipale raccomanda quindi di impiegare percorsi alternativi ed evitare il passaggio nelle aree immediatamente adiacenti all’evento, oppure avvalersi dei bus navetta istituiti per l’occasione.