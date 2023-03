Italiani in Pakistan, il libro di Trevisani

Sabato 18 marzo, alle ore 17,30 presso la sala Smeraldo dell’hotel Calabresi, nell’ambito degli Incontri con l’autore curati da Mimmo Minuto sarà presentato il libro "Michele e la Luna", scritto da Benedetta Trevisani e pubblicato da Infinito edizioni. Il sottotitolo "Gli italiani in Pakistan negli anni Settanta e la grandiosa diga di Tarbela" rimanda a tempi e luoghi lontani in cui l’autrice ha vissuto un’esperienza di vita importante, che ha consentito l’incontro tra culture e visioni del mondo molto diverse, capaci di liberare il pensiero verso nuovi orizzonti. Dialogherà con l’autrice il professor Gino Troli, mentre la lettura di alcuni brani dell’opera sarà affidata alla voce espressiva di Carla Civardi.

"Oriente e Occidente. Mondi diversi che negli anni Settanta trovano un terreno di incontro in Pakistan per condividere, nella località di Tarbela, un’impresa grandiosa: la costruzione di un’enorme diga in materiale sciolto sull’Indo, un fiume possente che nasce nei lontani ghiacciai dell’Himalaya per poi sfociare nell’Oceano Indiano, a non grande distanza da Karachi. Uomini venuti dall’Occidente e tanti altri di nazionalità pakistana intrecciano le loro storie di vita e di lavoro, dando umanità a un progetto sostanzialmente fondato su specialistiche competenze di natura tecnico-ingegneristica. Michele, un bimbo nato a Tarbela da genitori italiani, e Amir, l’anziano pakistano che lo accompagna nelle prime esperienze di vita, testimoniano, ieri come oggi, la possibilità reale di un incontro tra visioni tanto diverse del mondo e della Luna", dice l’autrice.

Stefania Mezzina