Italian’s Got Talent: il video è già virale

"Sono qui per raccontare come la notte del 24 agosto del 2016 mi sono salvata da una tragedia immane. Lì è finita la mia prima via". E’ cominciata così la partecipazione di Alexandra Filotei alla trasmissione Italian’s Got Talent (in onda su Disney+). Uno spezzone dello spettacolo teatrale dal titolo "9 ore sotto casa" di cui è co autrice e regista e che interpreta insieme a Riccardo Graziosi. Davanti ai giurati Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e Khaby Lame, la 55enne attrice e regista romana ha emozionato tutti, mettendo in mostra ironia e comicità per raccontare in sette minuti quanto drammaticamente vissuto quando il terremoto ha buttato giù la sua abitazione a Pescara del Tronto. Il video è già virale. "Eravamo tutti al circolo del paese; dai ce facciamo una foto? Una m’ha detto "me la mandi subito?". Gli ho risposto, magari domani, tanto che può succedere…". Successe il finimondo, col Vettore che ha cominciato a tremare. "Ma no… sarà un sogno… ma che succede a me? Sì, è successo a me e mi sono trovata sotterrata in posizione tipo Geko sotto due metri e mezzo di macerie. Tipo il fermo immagine di Raffaella Carrà che canta "se per caso cadesse il mondo io mi sposto un po’ più in là" Eh Raffaè… non ho fatto in tempo" ha ironizzato Alexandra Filotei. Ha del miracoloso il salvataggio di Alexandra Filotei, ma è altrettanto miracoloso il modo con cui lei riesce a far ridere mentre elenca le innumerevoli, gravissime, lesioni riportate quella notte che ne hanno seriamente messo a rischio la sopravvivenza. Difficile raccontare i momenti dei soccorsi descritti dall’attrice romana nel suo sketch recitato con inflessione romanesca. "Sei stata bravissima a trasformare una tragedia in una storia che fa ridere, una cosa difficile e tu ci sei riuscita benissimo, grazie ai tempi comici perfetti" ha commentato Mara Maionchi. "Incarni il ruolo della comicità che serve a esorcizzare le cose brutte della vita. Parlare così di una disgrazia è un grande esempio" ha concluso Frank Matano.

p.erc.