Ivo Cleto Prete, una vera autorità in campo biblico

Forzando un po’ l’antico detto, scrivo: cognomen omen: il destino nel cognome. Perché Prete... divenne sacerdote. E fu un’autorità nel campo biblico mondiale, come mi ha fatto notare don Tonino (Antonio) Nepi, biblista con i fiocchi. Una persona un po’ dimenticata nella nostra terra. Sto parlando di Ivo Cleto Prete da Montefiore dell’Aso di cui è ricorso l’anniversario della nascita giovedì scorso. Era nato il 23 febbraio del 1916 da Settimo e Teresa Ceroni. Una grande famiglia la sua: aveva tre fratelli e tre sorelle. Famiglia credente: suo fratello Serafino era sacerdote, professore all’Università di Bologna e apprezzato studioso di letteratura cristiana antica. Frequentate le scuole elementari, Ivo Cleto scelse di diventare frate e nel 1927 entrò nella Scuola apostolica di Bergamo. Il 2 ottobre del 1931 vestì a Bologna l’abito bianco dei Domenicani assumendo il nome di fra Benedetto. Trascorso l’anno di noviziato a Bologna, il 4 ottobre del 1932 emise la professione semplice e proseguì gli studi letterari, filosofici e teologici, diventando in breve un personaggio di primo piano. Nel biennio 1936-1937, studiò presso lo Studio teologico domenicano di Walberbeg vicino a Colonia, imparando il tedesco che gli fu essenziale nei suoi studi. Il 24 febbraio 1937 emise la professione solenne nell’Ordine dei Predicatori. Fu ordinato sacerdote il 25 luglio 1939 dal vescovo ausiliare di Bologna, mons. Guizzardi. Conseguì la licenza in Teologia alla Pontificia Università San Tommaso d’Aquino nel 1941 a Roma e la licenza in Sacra Scrittura presso la Pontificia Commissione Biblica nel 1942 sempre a Roma. Nel 1947 e 1948 si recò a Gerusalemme presso l’École Biblique per frequentare i corsi sulle lingue bibliche e per partecipare agli scavi archeologici. Nel 1949 rientrò in Italia a Bologna e iniziò a insegnare Esegesi dell’Antico e del Nuovo Testamento. Accompagnò tale insegnamento con la pubblicazione di molte opere, sia specialistiche che divulgative, tra cui ricordiamo: L’Immacolata e la Bibbia; Il sangue di Cristo. Esegesi e Teologia delle fonti; la traduzione italiana e il commento dei quattro Vangeli per la Biblioteca Universale Rizzoli; Il primato e la missione di Pietro. Nel 1972 diventò professore associato di esegesi e filologia neotestamentaria presso l’Università degli Studi di Padova. Ha dedicato gli ultimi anni della sua vita a studiare e scrivere sul Vangelo secondo Luca e sugli Atti degli Apostoli. È morto a Bologna il 24 aprile 2003.

Adolfo Leoni