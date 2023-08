Jack La Bolina, seconda prova con 23 imbarcazioni al via

Seconda prova dei trofei Jack La Bolina e Giovanni Latini della Lega Navale: per questa occasione comitato di regata al gran completo, con gli ufficiali di regata Lorenzo Viandante, Maria Grazia D’Ercoli e Ines Nardini. Anche per questa prova la partecipazione è stata buona, con 23 barche per il Trofeo Jack La Bolina e 6 atleti per il Trofeo Giovanni Latini. Le condizioni meteo con poco vento hanno reso necessario ridurre il percorso dei poliscafi, adeguandolo a quello dei monoscafi. Il vento con una intensità media di 45 nodi da NNE ha permesso di svolgere due delle tre prove previste dal bando di regata. Nella categoria Monoscafiinteressante partecipazione della Flotta Flying Dutchman di San Benedetto, che si sta allenando per il prossimo campionato Italiano; in tempo reale si è registrato un dominio degli FD, ma alla fine, per effetto dei compensi applicati ai tempi reali, la classifica vede al primo posto il 5.50, ITA 23 imbarcazione in legno del cantiere Baglietto, con la coppia Silvana Lombardi e Giovanni Barone, seguiti dall’FD ITA 16 con l’equipaggio Barbieri e Ruggieri, seguiti da un altro FD ITA 222 con Caucci e Marinucci. Per la categoria Poliscafi, in entrambe le due prove disputate, l’ordine di arrivo ha rispecchiato il podio che vede sul gradino più alto su catamarano A Class con Andrea Eusebi ITA 118 seguito da Giulio Marco Domizi su catamarano A Class ITA 171 in ed al terzo posto sempre su A Class ITA 513 Romano Marco. Per il trofeo Giovanni Latini buona la partecipazione della squadra agonistica della Sezione sambenedettese della Lni, con 6 atleti che si sono dati battaglia sulla distanza di tre prove; con tre primi posti al primo posto abbiamo Federico Emiliani ITA 7548 che ha a lungo combattuto con l’agguerrita Celeste Bartolomei ITA 11565 seguito al terzo posto da Giorgio Croci ITA 11593. Per tutti gli atleti appuntamento per il 20 agosto, con la terza prova dei Trofei Jack La Bolina e Giovanni Latini. Stefania Mezzina