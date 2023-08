’Jazz al castello’ stasera alle 21,30

Per la rassegna ’Jazz al Castello’ oggi a Rocca Tiepolo a Porto San Giorgio, alle 21,30, (ingresso 5 euro) sarà protagonista la voce di Sharon Clark. Americana, di Washington, vincitrice del Bistro Award di New York come Best Vocalist, solista di primo piano con la Smithsonian Jazz Masterworks Orchestra. È considerata una delle cantanti jazz più significative del nostro tempo: a Porto San Giorgio si esibirà in quartetto con il pianista Daniele Gorgone, Marco Piccirillo al contrabbasso e Michele Sperandio alla batteria. Con la sua voce dal vibrato sensuale e la sua tonalità incomparabile, Sharon Clark è stata apprezzata da figure storiche del jazz americano come Aretha Franklin, Cassandra Wilson, Buster Williams, acclamata da giornali come il Washington Post, il New York Times e il Wall Street Journal.

Nel corso della sua carriera si è esibita con grande successo in lunghi tour che hanno attraversato tutti gli Stati Uniti, l’Asia e l’Europa. Il suo repertorio è composto da standard del jazz tra cui alcune perle di Burth Bucharach, Ethel Ennis e Nat King Cole, per un concerto che si preannuncia pieno di accattivanti armonie e carico di swing.