Jazz sotto le stelle Quattro serate per tutti Chiudono i Matt Bianco

di Angelica Malvatani

Il jazz abita a piazzale Azzolino, è qui che si vivono gli appuntamenti più intensi dell’estate fermana, con la musica che tutto unisce. Una tradizione presentare la rassegna ’Jazz e non solo jazz’ alla Locanda del Palio, proprio a piazzale Azzolino, si torna qui per quella che l’assessore alla cultura Micol Lanzidei definisce una delle fondamenta della nostra stagione estiva: "Torniamo a piazzale Azzolino, il successo di pubblico e l’affetto è sempre enorme, questa rassegna porta sempre una vicinanza e partecipazione fortissima. Il jazz passa per musica da intenditori e invece nasce tra la gente ed è per la gente. Funziona perché è in questa piazza vissutissima, un momento che vede anche un esperimento gospel in inverno che è stato un grande successo e immaginiamo un ritorno per il prossimo Natale. È una sinergia che teniamo a portare avanti per tutti, sempre con accesso gratuito".

Stefano Castori è la voce dei concerti, si parte con una comunicazione importante, per un calendario che attrae moltissimo: "Jazz e non solo jazz è uno scrigno che offre alla città un sogno". Fabio Vitolo è il presidente dell’associazione culturale Gabriele D’Annunzio: "Dobbiamo tanto al Comune e alla Carifermo che ogni anno ci dà una buona mano, siamo supportati anche dal consigliere Marco Marinangeli per la Regione. Siamo molto legati a questa manifestazione, non vediamo l’ora di aprire ed è motivo di grande soddisfazione tenere un livello qualitativo molto alto. Abbiamo nomi noti, Matt Bianco e Paolo Di Sabatino che torna, partiamo con un gruppo tutto al femminile, di ritorno dalla tournee di Ornella Vanoni". Il direttore artistico Andrea Alfieri mette a punto un programma che non sia esclusivo e di nicchia: "Cerchiamo un target ampio nella qualità, si comincia sabato 15 luglio con un gruppo femminile, XX Vibes Project con Beatrice Valente, contrabbassista di livello europeo, sono molto brave, musica internazionale e pop rivisitata in chiave jazz. Sabato 22 luglio il trio di Paolo Di Sabatino con le Sistres, per lui è un ritorno, ha accompagnato Concato, quest’anno è una nuova produzione. Jazz e voci femminili insieme. Sabato 29 luglio Vanessa Haynes, inglese, solista degli incognito, chiudiamo con i Matt Bianco, una chicca vera che farà parlare di Fermo ovunque, da noi il 5 agosto". I concerti hanno inizio alle 21,45, l’ingresso è sempre gratuito, per informazioni 338.4470336.