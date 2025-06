JazzAp parte da Spinetoli. Stasera c’è Dario Bassolino

Prende il via questa sera da Spinetoli la quarta edizione di Jazzap, il Festival diffuso del Piceno, con il concerto del pianista, compositore e producer napoletano Dario Bassolino. Domani invece ci si trasferirà in Piazza del Popolo ad Ascoli, dove è in programma il concerto per piano solo di Stefano Bollani.

A fare da cornice alla prima giornata di Festival sarà il centro storico di Spinetoli, dove alle 19.30 il quintetto ‘Café de Paris’ farà rivivere le atmosfere dei cafés parigini degli inizi del ‘900, proponendo un repertorio da Charles Trenet a Edith Piaf. A seguire, alle 21.30 il concerto di Bassolino.

Attivo nel panorama nu-jazz (e non solo) nazionale e internazionale, ma soprattutto esponente di spicco della nuova e vivacissima scena musicale partenopea, Bassolino presenta al pubblico il suo primo album dal titolo ‘Città Futura’. La colonna sonora di un ideale film popolato da gangster, cartomanti e cantanti "di giacca". Animato da voci di piazze brulicanti di vita e da un suono proiettato verso le stelle ma saldamente ancorato a una terra bruciata dal Sole.

Un Festival itinerante che si sviluppa in dieci giornate, con quattordici concerti in dieci comuni e due escursioni in montagna.