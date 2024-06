JazzAp riapre la stagione. Per la prima c’è Karima

Si inaugura ufficialmente questa sera l’edizione 2024 di JazzAp. Alle 21.30 in piazza San Giacomo a Monteprandone, sarà la cantante Karima con il nuovo progetto ’No Filter’ a dare il via al lungo e articolato programma estivo di JazzAp. Qualche ora prima, alle 19.30 in Piazza dell’Aquila, è previsto lo street concert della Matteo Grandoni Electrik Band. Inizialmente, per questa prima data inaugurale, era previsto il concerto del nuovo quintetto di Enrico Rava, che purtroppo è stato annullato per indisposizione del noto trombettista. Dopo i successi delle due edizioni passate, JazzAP continua a portare artisti internazionali e occasioni di incontro tra le montagne, il mare, i borghi e le città del Piceno. Da questa sera per oltre un mese e mezzo, fino al 30 luglio, i nomi del panorama musicale mondiale guideranno l’onda di eventi che attraverserà il territorio e incontrerà i paesaggi dei Sibillini e dei Monti della Laga, il mare della Riviera adriatica, il travertino di Ascoli Piceno, la meraviglia sospesa dei borghi di collina già cantati e apprezzati da artisti di tutto il mondo. Sul palco di Piazza San Giacomo, Karima presenta al pubblico di Monteprandone il suo album ‘No Filter’: un nuovo viaggio ricco di emozioni, a cui lasciarsi andare. Senza filtri, appunto.

Dopo 6 anni, la cantante di origini livornesi e` infatti tornata in studio per dare vita ad un nuovo progetto, realizzando brani che ha sempre amato e che non aveva mai affrontato prima, con rispetto e amore per la musica e uno stile unico che la caratterizza inequivocabilmente. Il nuovo lavoro discografico "No Filter", uscito a maggio 2021, diviene cosi` la sua nuova espressione musicale, naturalmente esplosiva, fatta di contaminazioni di generi musicali come il pop e il jazz, utilizzando le sonorita` acustiche di quest’ultimo. Karima si avvale sul palco di persone per lei speciali, prima di tutto amici e grandi musicisti: Francesco Ponticelli al contrabbasso, Bernardo Guerra alla batteria e Piero Frassi al piano che, con la sua penna e la sua lunga collaborazione di ben 18 anni, è riuscito a vestire la sua voce, con successi mondiali come "Walk on the Wild Side", "Tears in Heaven", "Come Together" e "Man in the Mirror. I concerti di JazzAP proseguiranno domenica 16 giugno alle 19.30 al Creuza de Ma di San Benedetto dove sarà la volta del quartetto del trombettista Luca Aquino con il progetto ‘Lunaria 2’.

Valerio Rosa