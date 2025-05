JazzAp riparte da Spinetoli

JazzAp, la manifestazione musicale che porta musica dal vivo di qualità in vari comuni della provincia di Ascoli, tornerà coinvolgendo tutti dal 7 giugno al 13 luglio con la sua quarta edizione. La manifestazione è ideata e diretta artisticamente dal musicista Emiliano D’Auria. JazzAp è un festival fatto di incontri e di contaminazioni, che unisce luoghi, persone e culture attraverso il filo rosso della musica.

Il primo appuntamento è a Spinetoli per sabato 7 giugno, nella piazzetta Belvedere, nel centro storico di Spinetoli capoluogo. L’evento è organizzato dal Comune e l’associazione Spinetoli in Festa, in collaborazione con il musicista D’Auria, che insieme hanno organizzato il concerto ‘Città Futura’ di Bassolino. Si tratta di un viaggio musicale imprevedibile tra funk e jazz, con improvvisazione e creatività al centro dello spettacolo. Alle 19.30 in piazzetta Belvedere si terrà ‘Caffè de Paris’, mentre alle 21.30, in piazza Roma lo spettacolo andrà avanti con ‘Bassolino, città futura’.