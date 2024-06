JazzAp, weekend in musica. Tra il suono elettrico e rock col piano di Enrico Zanisi

Doppio appuntamento con la musica di ‘JazzAp Festival diffuso del Piceno’ questo fine settimana. Si inizia questa sera a Castignano nel ricco programma della ‘Festa delle birre artigianali’ e si proseguirà domani a Forca di Presta di Arquata del Tronto. A Castignano alle 20 in piazza San Pietro si esibiranno gli ‘Eyot’, e alle 22, sempre in piazza , sarà la volta di una delle formazioni più influenti del jazz lituano: il quintetto del pianista Dainius Pulauskas. Domani alle ore 18.30, al ‘Belvedere di Forca di Presta’ di Arquata del Tronto, ci sarà il concerto per piano solo del pianista Enrico Zanisi. Con più di 300 concerti in 25 paesi del mondo e una grande accoglienza sia da parte della critica che del pubblico, gli Eyot si distinguono come una delle band europee più interessanti dell’ultimo decennio. Liberi da generi, gli Eyot hanno un suono eclettico, che si muove dal rock al jazz, dal punk all’ambient, dall’impressionismo al romanticismo. Il Dainius Pulauskas Group, nato nel 1996,è diventato immediatamente una delle formazioni jazz lituane più influenti del jazz contemporaneo. Il critico jazz Ian Patterson ha definito una formazione unica, la cui miscela di melodia, virtuosismo e lirismo, lo pone saldamente in prima linea nella scena jazz-fusion europea, e il leader del gruppo, il pianista Pulauskas, è senza dubbio uno dei compositori più interessanti del jazz europeo. Da non perdere infine il concerto per piano solo di domani pomeriggio con Enrico Zanisi. Concerto che chiuderà il secondo fine settimana di appuntamenti musicali di JazzAp.

Fin dall’uscita di Piano Tales, il suo primo album in piano solo, Enrico Zanisi ha cercato di sviluppare l’idea originaria alla base di questa particolare, intima e personale formula di concerto: un contenitore di possibilità, di storie musicali che possono prendere ogni volta forme diverse, elaborate a partire da un materiale sonoro in continua evoluzione. Brani originali, standard e improvvisazioni libere possono coesistere all’interno di un evento che, all’insegna dell’estemporaneità, vuole mirare ad una sua propria organicità, ad una narrazione musicale che fa del contenuto espressivo la sua propria struttura. I concerti di JazzAP proseguiranno venerdì 28 giugno con il ‘Trio Euphonia’ di Eugenio Finardi, composto dal sassofonista Raffaele Casarano e dal pianista Mirko Signorile, alle 21:30 in Piazza del Popolo a Offida. Concerto preceduto dalla P-Funking band nelle strade del borgo.

Valerio Rosa