Madre e figlia travolte in strada, Jessica ha riaperto gli occhi

San Bendetto (Ascoli), 6 gennaio 2023 – Ci sono importanti sviluppi, per fortuna positivi, in merito al grave incidente stradale avvenuto il 26 dicembre in via Sgambati, a San Benedetto, dove un’automobilista ha travolto madre e figlia mentre attraversavano la strada. Entrambe le donne sono state trasportate in eliambulanza all’ospedale di Ancona in codice rosso.

"Jessica Hélène Mattoni, ginnasta sambenedettese ha finalmente riaperto gli occhi – afferma in un post il Comitato Regionale Marche della Federazione Ginnastica d’Italia –. Jessica Hélène, la terza ginnasta sambenedettese a indossare la maglia azzurra dopo i fratelli Carminucci, sta meglio, anche se non sappiamo dire quando e come supererà il tutto. Ma conosciamo la forza, il coraggio e la determinazione di questa ragazza: una leonessa che ha sempre saputo reagire agli ostacoli prima ancora dello sport, ora della vita".

Il padre della giovane, Jean Carlo Mattoni parla di un miracolo e dice di non dimenticare la devozione della figlia a San Gabriele, Giovanni Paolo II e San Michele Arcangelo. Restano stazionarie le condizioni della madre, anche lei campionessa di ginnastica e istruttrice, insieme al marito, ma non è in pericolo di vita. Subito dopo il sinistro Jessica Mattoni fu trasportata per prima all’ospedale di Ancona e in seguito anche la madre, dati i traumi subiti a seguito del violento impatto. L’ennesimo incidente che si verifica in quel tratto di strada ha riaperto le polemiche sulla pericolosità e sulla segnaletica orizzontale poco visibile.