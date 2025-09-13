Joe Bastianich in città per registrare ’Foodish’

Il famoso chef newyorkese Joe Bastianich, tre stelle Michelin, reso celebre dalla trasmissione televisiva Masterchef, ieri era in città per registrare una puntata del nuovo format televisivo dal titolo ‘Foodish’ in programma su TV8. Si tratta di una sfida tra ristoranti in cui lo chef Bastianich è affiancato da un personaggio televisivo del luogo, che giudica la bontà dei piatti e assegna dei voti. Assieme al vincitore di tappa poi si recano in un altro ristorante e il cuoco di turno deve totalizzare un punteggio maggiore per conquistare il grembiule e vincere la tappa e così via fino al quarto ristorante dove si proclama il vincitore assoluto.

Bastianich, assieme al regista sangiorgese Pino Strabioli, giudice per questa puntata, ha girato per la città tutto il giorno si è prestato anche alla richiesta di selfie con i tanti suoi fans. A pranzo invece è andato alla Locanda del Medioevo che non ha partecipato alla gara. "Aveva sentito parlare bene di noi – ha ammesso il titolare Gianluca Oggiani – e alla fine è rimasto molto soddisfatto". Massima segretezza sui ristoranti in gara in questo reality culinario che unisce intrattenimento e valorizzazione del patrimonio gastronomico nazionale. Foodish infatti non è solo competizione: è soprattutto un viaggio culturale per mostrare al grande pubblico luoghi, tradizioni e sapori. La presenza ad Ascoli dello chef Bastianich e della sua nuova trasmissione rappresenta così una vetrina importante per il Piceno.

Valerio Rosa