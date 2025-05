Jonathan Ciabuschi torna all'Atletico Ascoli dopo il prestito all'Ascoli Calcio

Jonathan Ciabuschi, ascolano di piazza Diaz, è pronto a fare il suo ritorno all’Atletico Ascoli. Terminata per fine prestito la splendida avventura all’Ascoli Calcio, con cui ha coronato il suo sogno da bambino, l’attaccante tornerà alla corte del Patron Graziano Giordani in vista della prossima stagione in Serie D. "Inutile dire che Jonathan ci è mancato – ha ammesso mister Simone Seccardini – e il suo mancato contributo di gol, ha certamente penalizzato il nostro girone di ritorno, ma non si poteva impedire al ragazzo di coronare il suo sogno di giocare con l’Ascoli e bene ha fatto la società ad accettare la proposta della prima squadra della città. Siamo stati felicissimi del suo approdo in serie C dove ha trovato anche il suo primo gol tra i professionisti e per l’Atletico Ascoli questo è stato motivo di grande orgoglio". Lo scorso 18 gennaio, infatti, nel corso del calciomercato invernale, Jonathan Ciabuschi era approdato all’Ascoli con la formula del prestito secco e gratuito. Con la maglia dell’Atletico, aveva realizzato 3 gol e 2 assist in 17 partite del Girone F del campionato di Serie D. Prima del trasferimento il suo contratto con il club del patron Graziano Giordani era stato prolungato fino al 30 Giugno 2026. La prima esperienza tra i professionisti del ventisettenne attaccante ascolano si è chiusa con 10 presenze ufficiali nel girone B di Serie C e due ammonizioni. E’ subentrato dalla panchina nelle gare con Lucchese, Carpi, Perugia, Pineto, Campobasso, Arezzo, Pontedera e Vis Pesaro, mentre è partito dall’inizio nei match contro il Gubbio e Legnago. Proprio contro i veneti, nell’ultimo impegno stagionale perso 2-1 allo stadio ‘Del Duca’, ha messo a segno il suo primo gol in C.

v.r.