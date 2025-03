Kadis e Lollobrigida:: "Pesca da difendere"

È stata una mattinata intensa quella vissuta ieri a San Benedetto con la prima visita ufficiale, in Italia, del Commissario Ue alla Pesca, Costas Kadis. Un’occasione significativa che ha visto Kadis accompagnato dal Ministro dell’Agricoltura e della Pesca Francesco Lollobrigida, dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, dal sindaco Antonio Spazzafumo, dalla sottosegretaria all’Economia Lucia Albano, dall’assessore alla cultura Lia Sebastiani e dal consigliere regionale Andrea Assenti. La giornata è iniziata con una visita al mercato ittico e al Museo del Mare, luoghi simbolici per comprendere la profonda relazione tra la comunità sambenedettese e la sua storica tradizione marinara. Kadis ha potuto così osservare personalmente le dinamiche locali, approfondendo le problematiche che oggi affliggono la categoria. Successivamente, a bordo del motopeschereccio Carfagna, il gruppo si è diretto al molo, dove Lollobrigida ha sottolineato quanto sia importante il rilancio della pesca: "Oggi purtroppo ci sono troppe poche barche. I pescatori devono tornare ad essere contenti di fare questo lavoro". Al centro della visita anche la sede sambenedettese dell’Università Politecnica delle Marche, dove è stato presentato ufficialmente il nuovo corso di laurea in Management per la valorizzazione sostenibile delle aziende e delle risorse ittiche, accolto con entusiasmo dal ministro Lollobrigida che ne ha sottolineato l’importanza strategica: "Vogliamo far conoscere anche all’Europa quanto sia importante difendere e tutelare questo settore". A guidare gli ospiti è stato il rettore Gian Luca Gregori, mentre l’assessore Sebastiani ha supportato Kadis come interprete durante tutte le tappe della giornata. La visita istituzionale si è conclusa presso l’Istituto Alberghiero "Filippo Buscemi", con un pranzo dedicato alla valorizzazione della cucina locale. Gli ospiti hanno potuto apprezzare, grazie alla competenza dei docenti e alla professionalità degli studenti, piatti tipici rivisitati che testimoniano l’eccellenza gastronomica del territorio. Soddisfatto il sindaco Spazzafumo, che ha definito la visita "un grande onore per la città", aggiungendo con orgoglio che "il commissario Kadis ha scelto San Benedetto tra le tappe della sua prima visita ufficiale in Italia. Per il ministro Lollobrigida è invece un gradito ritorno, segnale evidente della centralità della nostra marineria". "San Benedetto è una città che deve tutto al suo mare", ha concluso Spazzafumo, "e porta nel cuore e nel suo DNA la pesca. Sono sicuro che questo incontro potrà far emergere soluzioni concrete alle tante questioni che la marineria pone da tempo alle istituzioni nazionali ed europee".

Emidio Lattanzi