Karate, al via i corsi nell’associazione di Rossella Centanni

Il karate è qualcosa di nobile, è un linguaggio, una storia, un insieme di valori e l’impegno a contrastare la violenza nel rispetto delle regole. È una storia così quella portata avanti dall’associazione Karate Fermo, a guidarla la maestra Rosella Centanni, cintura nera quinto Dan, quattro volte vice campionessa italiana, premio don Celso nel 1993. Un gruppo affiatato e serio quello che si allena al Coni. Nel gruppo figura anche Rashid Tamimi che pochi giorni fa ha raggiunto la qualifica di insegnante tecnico del metodo globale autodifesa, oltre alla cintura nera 2 Dan e alla qualifica di tecnico federale Fijilkam di karate: "Rashid è il nostro insegnante di difesa personale – spiega ancora la maestra Rosella – nei prossimi giorni prenderanno il via i corsi che sono destinati a maschi e femmine, dai 14 anni in su, per acquisire tecniche di difesa personale ma anche consapevolezza dei propri mezzi e autostima, sicurezza e autonomia".