Kern, mister La Perla prende altri vigneti

Peter Kern (in foto), ex CEO di Expedia e grande appassionato di vino, rafforza la sua presenza a Montalcino con l’acquisto della terza tenuta vinicola “Lo Scalone”, che si aggiunge a Il Palazzone e Albatreti, per un totale di oltre 20 ettari.

Ma accanto al sogno toscano, Kern ha acceso i riflettori su un’altra eccellenza del made in Italy: La Perla, lo storico marchio bolognese di lingerie di alta gamma fondato da Alda Masotti. L’imprenditore americano ne ha assunto la presidenza e ha annunciato un piano da 30 milioni di euro entro il 2027, con 40 nuove assunzioni e la tutela di 210 posti di lavoro, rilanciando così una realtà simbolo della moda e dell’eleganza italiana.

Il suo legame con La Perla di Bologna è forte e strategico: Kern intende restituire al brand la centralità che merita sui mercati internazionali, con una visione che unisce lusso, occupazione e innovazione, radicata nel territorio ma proiettata verso il futuro del made in Italy.