Konatè: "Felicissimo per il gol. Ringrazio la squadra e il mister"

Un gol pesante quello realizzato da Amadou Konatè. E’ stato l’ex Avezzano a mettere la firma nel successo della Samb con il Bra. "Sono felicissimo del mio primo gol al Riviera -commenta ma devo ringraziare la squadra e il mister per la fiducia che mi hanno accordato. Posso giocare in più ruoli in avanti ma rispetto le decisioni di Palladini. Quando ho avuto la possibilità di venire a giocare a San Benedetto non ci ho pensato nemmeno un attimo e solo felicissimo della mia scelta. Il mio gol è stato determinante oggi, ma hanno vinto la squadra, il gruppo e di questo sono contento. Per me giocare davanti a questo pubblico è davvero un sogno". In tribuna al Riviera anche l’ex tecnico della Samb Nedo Sonetti. Con il tecnico di Piombino in panchina i rossoblù conquistarono la terza promozione in Serie B della loro storia. "E’ la prima volta che entro al Riviera delle Palme - dice Sonetti - ed ho visto entusiasmo e un grande pubblico. E’ stata una discreta partita ma avrei voluto vedere maggiore determinazione offensiva da parte della Samb. Vorrei rivedere la Samb in Serie B, lì, dove merita di stare". Sonetti è stato poi omaggiato, dalla società, con il libro che celebra la vittoria del girone F di Serie D nella stagione 2024/25. "Ringrazio la Samb per questo bel regalo -conclude il tecnico di Piombino- la città resterà sempre nel mio cuore". Problemi per la grande affluenza di pubblico ci sono stai all’ingresso dello stadio. 9.162 le presenze al Riviera delle Palme per l’esordio della Samb. Il club rossoblù "si scusa si scusa per i disagi in cui sono incorsi i tifosi. i simpatizzanti ed in generale gli spettatori che ieri sera hanno partecipato alla prima partita di campionato. Sottolinea però di non essere responsabile di quanto accaduto. Cercherà di sensibilizzare gli organi competenti affinché in futuro tali inconvenienti non si ripetano e inizierà un dialogo costruttivo affinché si possano reperire nelle vicinanze dello stadio adeguati parcheggi".

b.mar.