Konatè nelle azioni più pericolose. Da Martins ci si aspetta di più

Andrea Zanchi
Ascoli
CronacaKonatè nelle azioni più pericolose. Da Martins ci si aspetta di più
8 set 2025
REDAZIONE ASCOLI
Scafetta manca di concretezza. Risentimento . muscolare per Zini.

Il tecnico Palladini Sgattoni

Per approfondire:

Orsini 6: Nulla può sui due gol del Forlì. Sempre attento sulle conclusioni ospiti. Si conferma estremo difensore di buona qualità.

Zini 6: Un suo destro da fuori area viene deviato in angolo dal portiere. Esce nell’intervallo per un risentimento muscolare. La sua assenza nella ripresa si è sentita e si è vista.

Pezzola 6: Controlla bene chiunque passi dalle sue parti. L’uscita di Zini toglie serenità ai due centrali ed anche lui va in difficoltà sulle iniziative romagnole.

Dalmazzi 6: Gara senza infamia né lode. Sempre attento e concentrato. Si vede arrivare gli avversari da tutte le parti. Ci mette il mestiere ma non basta.

Paolini 6: Sostituisce l’infortunato Tosi. Copre con autorità la corsia di competenza, proponendosi anche in avanti.

Alfieri 6: Meglio nel primo tempo. Nella ripresa soffre un po’ troppo il pressing dei centrocampisti ospiti e perde lucidità nel fraseggio.

Tourè M. 6: Il solito lottatore del centrocampo. Cala nella ripresa anche perché in inferiorità numerica in mediana ma ci mette sempre il massimo impegno.

Konatè 6,5: Una spina nel fianco della difesa del Forlì. Nelle azioni più pericolose della Samb c’è sempre lui. Colpito duro esce.

Tourè N. 6: Su di lui viene commesso il fallo da rigore. Sempre nel vivo delle manovre offensive.

Marranzino 6: Grande movimento sul fronte offensivo, si sacrifica anche in fase di ripiegamento. Può e deve fare molto di più.

Eusepi 6,5: Ha la ghiotta occasione per portare la Samb in vantaggio, ma si fa ipnotizzare da Martelli dagli undici metri. Poi però si riscatta con il gol del vantaggio.

Chiatante 5,5: I pericoli maggiori per la Samb arrivano dalla sua parte. Fa fastica a prendere le misure mettendo in ambasce i compagni di reparto.

Scafetta 5,5: L’impegno c’è ma manca di concretezza.

Martins 5,5: Ci si aspettava qualcosa in più. Prova qualche proiezione offensiva in velocità ma viene sempre chiuso dai difensori romagnoli.

Sbaffo sv: Questa volta gioca un quarto d’ora al posto di capitan Eusepi. Ci mette impegno ma non incide più di tanto.

Iaiunese sv: Pochi minuti per l’esordio in Serie C con la maglia della Samb.

Palladini 6: La partita si era incanalata sui giusti binari dopo il vantaggio di Eusepi. Ma non aveva fatto i conti con il ritorno del Forlì che con un uomo in più a centrocampo ha preso in mano il pallino del gioco con la Samb in evidente difficoltà. Deve fare a meno degli infortunati Tosi, Candellori e Napolitano.

b.mar.

© Riproduzione riservata