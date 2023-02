Kos Care, fumata grigia: "Lo stato di agitazione andrà avanti"

Si è tenuta in Prefettura la riunione convocata in seguito all’attivazione, da parte di Usb lavoro privato di Ascoli, della procedura di conciliazione e raffreddamento successiva alla proclamazione dello stato di agitazione da parte dei dipendenti della Kos Care Srl che lavorano nella Rsa ‘Residenza anni azzurri San Giuseppe’ di San Benedetto. La riunione si è chiusa con esito negativo per cui il sindacato, unitamente ai lavoratori, hanno mantenuto lo stato di agitazione e si dichiarano pronti alle iniziative di mobilitazione, compreso lo sciopero, se non verranno risolti – così come sostiene l’Usb – "i cronici problemi legati alla dotazione organica, alle turnazioni e ai carichi di lavoro". "Di fronte alle rimostranze degli operatori socio sanitari e degli infermieri, espresse e descritte al tavolo prefettizio per il tramite del sindacato e dei suoi rappresentanti, la società Kos Care Srl – dice Mauro Giuliani dell’Usb – ha ritenuto di non dover discutere con noi. L’azienda dovrebbe concentrarsi sullo stato della struttura che ha in gestione, sulla situazione in cui versano i propri dipendenti ai quali viene richiesta la massima disponibilità senza però prendere seriamente in considerazione le problematiche che li affliggono e le esigenze rappresentate. Secondo Kos Care Srl i carichi di lavoro che gli operatori definiscono eccessivi sono tali solo in base a una loro percezione. Usb respinge questa affermazione". "Sottrarsi al confronto – continua Giuliani – su tematiche quali, ad esempio, la scarsa presenza di operatori nel turno notturno, la necessità di implementazione del personale nei turni diurni, la mancanza di adeguati riposi in relazione ai turni adottati, la difficoltà a fruire delle pause intermedie giornaliere, l’adozione di turni spezzati da 10 ore di lavoro e 12 ore di impegno complessivo, l’oggettiva difficoltà di sorveglianza degli ospiti, la promiscuità delle mansioni svolte, l’accumulo di ferie e permessi non fruiti, i rischi muscolo-scheletrici e le malattie professionali sul lungo periodo, il rischio di stress da lavoro correlato, è assolutamente inaccettabile".

l. c.