l raggiri degli agricoltori. Ue truffata per 17 milioni

Tra i 48 imprenditori agricoli denunciati dalla Guardia di Finanza di Padova per truffa aggravata ai danni dell’Ue figurano anche soggetti di Ascoli. L’operazione, coordinata dalla Procura Europea di Venezia, ha portato a un sequestro preventivo per 17,2 milioni di euro, emesso dal Gip di Padova. L’indagine ha fatto luce su un articolato sistema di frode finalizzato a ottenere indebitamente contributi della Politica Agricola Comune (Pac), erogati attraverso il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (Feaga), per oltre 20 milioni di euro. Le indagini, condotte dalla Finanza di Padova con la collaborazione dei reparti di Macerata e Rieti, delle sezioni aeree di Pratica di Mare e Pescara e del nucleo investigativo polizia ambientale agroalimentare e forestale dei carabinieri di Rieti, hanno riguardato un vasto territorio. Tra gli indagati figurano infatti soggetti domiciliati non solo in ma anche in altre regioni, tra cui Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli imprenditori coinvolti avrebbero attuato due principali condotte fraudolente.

La prima consisteva nel frazionamento fittizio di un’unica azienda agricola padovana in dodici imprese ’di comodo’ distribuite in diverse regioni, così da eludere i limiti della Pac in materia di aiuti diretti, che fissano a 500mila euro il tetto massimo annuo per azienda. La seconda modalità di frode prevedeva invece l’elusione del divieto di pascolamento svolto da terzi, in vigore dal 2015, permettendo a soggetti compiacenti di percepire contributi senza averne diritto. In particolare, diversi imprenditori del Nord Italia, in possesso di titoli Pac inutilizzati, si rivolgevano ai promotori della frode – due imprenditori padovani – per ottenere formalmente terreni, bestiame, personale e documentazione amministrativa necessaria per la richiesta dei contributi. In realtà, le attività di pascolo venivano svolte dai due organizzatori, che traevano guadagni indebiti attraverso canoni di locazione a prezzi fuori mercato. La Procura Europea di Venezia, accogliendo le risultanze investigative, ha disposto il sequestro preventivo del profitto del reato, per complessivi 17,2 milioni di euro, oltre al blocco di titoli di pagamento per altri 4 milioni presso l’Ag.e.a. Gli imprenditori sono stati inoltre segnalati alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Veneto per un danno erariale stimato in 32,1 milioni di euro.