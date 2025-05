La 22esima edizione. Cronisti in classe, trionfo per l’Isc di San Benedetto e per Montefortino

Giornata di festa al Conad Adriatico di Monsampolo dove, come ormai da tradizione, si è svolta la premiazione della 22esima edizione di ’Cronisti in classe’. Un’iniziativa importante per il nostro giornale, che vuole trasmettere ai più giovani i valori della giusta comunicazione, l’importanza di essere informati, il significato di lavorare di squadra con i compagni e gli insegnanti per produrre contenuti originali e stimolare il più possibile il giudizio critico nelle nuove generazioni.

I sette istituti del Piceno e i quindici del Fermano che hanno partecipato si sono ritrovati per la fase conclusiva dell’iniziativa, con il caposervizio Flavio Nardini che ha aperto la giornata accogliendo studenti e docenti, per poi lasciare la parola agli sponsor. Lucia Grandoni di Conad Adriatico ha esordito: "Come Conad Adriatico partecipiamo a questa iniziativa perché pensiamo sia importante dare voce ai giovani per creare un’alleanza educativa. Ascoltando le vostre esigenze e aiutandovi a trovare le risposte possiamo realizzare un mondo migliore".

Lucilla Steca di Steca Energia ha sottolineato l’importanza di questo progetto "che ha permesso ai ragazzi di lavorare con la loro testa. Siate curiosi, come lo sono i giornalisti, perché è fondamentale avere voglia di conoscere e scoprire il mondo che ci circonda". Sandro Donati, presidente di Banca del Piceno, ha invitato gli studenti "a non perdere mai il vostro grande entusiasmo. Da qualche anno la Banca del Piceno sostiene questa iniziativa, per investire nel futuro del territorio contribuendo a creare giovani consapevoli e maturi. La capacità di analizzare e comunicare sono pilastri fondamentali per ogni cittadino". Luigi Contisciani, presidente del Bim Tronto, ha aggiunto: "Il nostro ente investe sul mondo della cultura e della scuola, per valorizzare i giovani e il territorio. Siamo orgogliosi della grande partecipazione a questo progetto, che ha tirato fuori il meglio dei nostri giovani". Dopo i saluti degli sponsor, tra cui figura anche la Ciip, la premiazione è entrata nel vivo. Per Fermo, la menzione speciale è stata assegnata alla scuola di Amandola. Al terzo posto si è classificata la scuola di Montottone, mentre sul secondo gradino del podio è salita Montegranaro.

La 22esima edizione per la provincia di Fermo è stata vinta dalla scuola di Montefortino, con una pagina dedicata alle pluriclassi e alla situazione educativa nelle aree interne. Poi è toccato al Piceno: al quarto posto pari merito le scuole D’Azeglio, Ic del Tronto e Valfluvione, Ic Spinetoli Acquaviva Monsampolo. La menzione speciale, per l’intervista a un vigile del fuoco, è stata assegnata alla scuola di Folignano Maltignano. Sul podio, al terzo posto, si è classificata la scuola di Castel di Lama, mentre la medaglia d’argento è andata a Grottammare. A trionfare per il Piceno è stato l’Isc Nord di San Benedetto. Targhe per tutti i partecipanti e ai vincitori, oltre alla soddisfazione per il risultato, anche buoni digitali Comet da spendere in attrezzature scolastiche. Al termine, una colazione tutti insieme all’aperto per darsi appuntamento al prossimo anno per una nuova edizione di ’Cronisti in classe’.