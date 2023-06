La band de ’I Soci’ aprirà a Firenze il concerto dei Maroon 5

Vetrina mondiale, per la band picena de ‘I Soci’. Il trio, composto da Rocco Girolami (voce, chitarra e autore dei brani), Marco Pallotti (basso) e Gianmarco Spaccasassi (batteria), avrà infatti l’onore di aprire il concerto dei Maroon 5 sul prestigioso palco del ‘Firenze Rocks’, domenica sera. Il gruppo marchigiano, fra l’altro, è anche pronto a partire per promuovere il suo primo album in studio, intitolato ‘Prova A Togliere’, e inizierà il tour promozionale proprio in occasione del più importante festival italiano, che da sempre ospita i nomi più prestigiosi del panorama musicale mondiale. ‘I Soci’, selezionati direttamente da ‘Live Nation Italia’, organizzatore dell’evento, apriranno le danze della seconda giornata, domenica alla Visarno Arena, e con il loro sound sempre in bilico tra rock e funk ed i loro brani ricchi di ironia, a volte amara, e mai banali, sono pronti a farsi apprezzare in questa ultima giornata della rassegna fiorentina che sarà chiusa appunto dai Maroon 5.

La band californiana, capitanata da Adam Levine, con quasi 100 milioni di album venduti, tre Grammy Awards e svariate certificazioni d’oro e platino in oltre 30 paesi nel mondo è uno dei colossi del pop mondiale. L’estate de ‘I Soci’, dunque, comincia decisamente alla grande, condividendo il palco con grandi artisti internazionali. Presto, infine, il trio piceno annuncerà le nuove date del tour di ‘Prova A Togliere’. A proposito dell’ultimo album della band, questo è composto da dieci brani, comprende i quattro singoli già pubblicati ("Ancora Va Senenn", "Forestiero", "Dovrà Arrivare", "Niente Di Speciale") e sei inediti. Attraverso un caleidoscopio sonoro fatto di rock, cantautorato ed incursioni funky, ‘I Soci’ affrontano le loro inquietudini, le speranze e le delusioni sempre con il loro caratteristico piglio.

Matteo Porfiri