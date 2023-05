La banda cittadina festeggia due secoli Da sabato il via ai festeggiamenti

Una storia lunga due secoli. La banda musicale ‘Città di Castignano’ si prepara a celebrare il proprio bicentenario, a duecento anni dalla sua fondazione, avvenuta nel 1823. E lo farà in grande stile, con una serie di eventi che andranno in scena dalla prossima settimana fino a dicembre. Dalle ricerche storiche, il più antico documento cartaceo rinvenuto è oggi conservato all’archivio parrocchiale di Acquasanta, nel ‘Registro De’ Confratelli e Consorelle della Madonna della Misericordia’, dove è espressamente indicato che nel 1823 per la ‘Festa della Madonna della Misericordia’ fu chiamata a prestare servizio proprio la Banda di Castignano. Sulla base di questo antico documento, però, non si può escludere che la fondazione del gruppo possa essere avvenuta qualche anno prima. La banda, a Castignano, è diventata un punto di riferimento per tutti, anche per molti giovani. Anzi, la presenza di adolescenti e, al tempo stesso, di ultraottantenni all’interno del gruppo rappresenta una risorsa e un valore aggiunto dato dallo scambio di idee, pensieri e insegnamenti. Il primo degli eventi sabato in piazza.