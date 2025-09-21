La banda di Castignano anche al festival di Salonicco

Bologna centro dello sport

Ascoli
Cronaca
21 set 2025
MATTEO PORFIRI
Cronaca
  Cronaca
Un’esperienza indimenticabile, fatta di musica, emozioni e amicizie che superano tutti i confini geografici e mentali. La Banda musicale di Castignano ha partecipato con orgoglio al 26esimo International Youth Band Festival, svoltosi a Salonicco (in Grecia), portando in alto il nome della comunità castignanese in un contesto internazionale di altissimo livello. Sotto la guida del maestro Giuseppe Boccucci e del presidente Luigi Tomassini, la banda ha offerto al pubblico un repertorio apprezzato e applaudito, rappresentando con passione e professionalità la tradizione musicale italiana. La trasferta è stata resa ancora più speciale grazie alla collaborazione con la Banda di Baia e Latina (Caserta), diretta dal maestro Nicola Di Cerbo e guidata dal presidente Biagio Ciallella. L’unione di due realtà bandistiche, pur provenendo da territori diversi, ha dato vita a un progetto condiviso che ha arricchito l’esperienza musicale e umana di tutti i partecipanti. Un ringraziamento particolare è andato al Comune di Castignano con il sindaco Fabio Polini, alla Banca del Piceno con il presidente Sandro Donati e al Bim Tronto con il presidente Luigi Contisciani, che da sempre sostengono con continuità e vicinanza le attività della banda, permettendo di far crescere una tradizione musicale che è orgoglio dell’intera comunità. Il festival, che ha visto la presenza di giovani musicisti provenienti da ogni parte d’Europa, è stato un momento di confronto e di crescita, reso unico dall’organizzazione impeccabile e dall’entusiasmo contagioso delle orchestre partecipanti. La Banda di Castignano

è insomma tornata a casa dal viaggio in Grecia con il cuore colmo di emozioni, con nuove amicizie e con la consapevolezza di aver vissuto una tappa storica del proprio percorso artistico: un’occasione di crescita musicale e personale che resterà impressa nella memoria di tutta la comunità.

Matteo Porfiri

