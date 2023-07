La banda di ladri continua a colpire Cassaforte smurata e maxi bottino

Smurano la cassaforte e portano via oro, soldi e tutto ciò che c’era dentro. Un colpo di oltre venti mila euro, messo a segno in una villetta, a Caselle di Maltignano, alle porte di Ascoli, domenica scorsa. I movimenti degli abitanti della casa probabilmente erano monitorati da giorni da qualche malvivente che, una volta assicuratosi della loro assenza, non hanno esitato a penetrare nella casa dopo aver scardinato una porta sul retro.

A colpo sicuro, i ladri, si presuppone almeno due, uno faceva da palo e uno operava all’interno, sono andati alla cassaforte dopo averla scardinata, tagliandone con un apposito flessibile la porticina metallica, si sono appropriati del ‘tesoretto’ che vi era contenuto. Denaro contante, gioielli, ori di famiglia. Tutti beni, che i proprietari conservato con attenzione. A quanto sembrerebbe si tratterebbe di un colpo da oltre 25mila euro. Ad accorgersi di quanto era accaduto sono stati i proprietari, quando sono tornati a casa, a questo punto hanno fatto l’amara scoperta. Ai poveri malcapitati non è rimasto altro che denunciare quanto accaduto ai carabinieri che sono subito giunti sul posto per avviare le indagini. Diversi sono stati i colpi messi a segno in Vallata in questa settimana, non si esclude che possa essere in azione una banda. La cosa che preoccupa maggiormente i residenti è che i ladri in alcuni casi sono entrati in azione, in pieno giorno, mentre addirittura i padroni erano in casa. m.g.l.