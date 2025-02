’La Banda Gastrica’ protagonista stasera nel maceratese

Tappa nel maceratese per una tra le band più conosciute del Piceno. Si tratta de ‘La Banda Gastrica’, gruppo composto da quattro musicisti ascolani: Mirko Santini al basso, Stefano Ferranti alla chitarra e ai cori, Giampiero Anemone alle tastiere e alla voce, nonché Davide Cerioli alla batteria. Questa sera, infatti, alle 21.30, la band salirà sul palco del Bar Teatro di Villa Potenza. Un gruppo, quello piceno, che ha fatto sempre del southern rock la sua bandiera, riportando sui palchi l’anima selvaggia e polverosa di Lynyrd Skynyrd (’Sweet home Alabama’, ’Whiskey Rock-a-Roller’), Creedence Clearwater Revival (’I heard it through the grapewine’), ZZ Top (’Tush’), Molly Hatchet, Black Oak Arkansas e Blackberry Smoke.