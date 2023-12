La Banda musicale e la celebrazione del Natale

La storica Chiesa di San Giacomo Maggiore di Massignano ha ospitato un evento artistico d’eccezione dal tema "Celebrazione del Natale, tra musica e poesia". Alle recitazioni si sono intercalate le melodie proposte dalla Banda musicale Città di Massignano, il cui direttore artistico è il maestro Gianmario Strappati, docente presso il Conservatorio di Stato Verdi di Ravenna e Ambasciatore di Missioni Don Bosco per la musica nel mondo. Hanno fatto seguito le interpretazioni dei giovani che frequentano i corsi accademici di prassi strumentale. Donne e uomini che hanno recitato poesie sul Natale, mentre i bravissimi strumentisti della Banda musicale interpretavano le più belle musiche della tradizione. Il presidente Simone Sacchi, il vice presidente Clemente Rossi e il sindaco di Massignano Massimo Romani hanno rivolto alla Comunità parole di augurio e di soddisfazione per quanto l’istituzione musicale massignanese ha fatto in tutti questi anni. Intanto il paese si prepara ad un altro importante appuntamento: domani pomeriggio alle 18,30 nella sala del consiglio comunale sarà presentato il libro di Fabrizio Fabi dal titolo "Antologia massignanese" edito dalla casa editrice Andrea Livi.