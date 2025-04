Nell’ambito delle manifestazioni organizzate dal Comune di San Benedetto per la festa della Liberazione nella Sala Conferenze del Museo è stato presentato il libro ’La banda Paolini tra gloria e martirio. Storie di Resistenza tra 1943 e 1944 per gli 80 anni dai fatti’ a cura di Alessandro Pertosa e Gino Troli, con il patrocinio del comune e il sostegno del Comune di Rotella. Il libro, che sarà disponibile da lunedì 28 aprile presso la libreria Libri & Eventi di Mimmo Minuto, si inserisce pienamente nel programma per le celebrazioni del 25 aprile, festa della Liberazione, è dedicato al ricordo dei fatti della Resistenza a San Benedetto e a Rotella e alla Banda Paolini che è stata protagonista nel territorio del Piceno con le figure eroiche di Gian Maria Paolini, Francesco Fiscaletti, Mario Mazzocchi, Settimio Berton.

s.m.