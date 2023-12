La banda sotto scacco: "Così cresce la fiducia"

Il sindaco di Colli del Tronto, Andrea Cardilli, esprime la soddisfazione dell’amministrazione comunale in merito alla brillante operazione compiuta dai carabinieri, che ha portato all’arresto di un gruppo di quattro persone, che avevano messo a segno diversi furti su tutto il territorio nazionale. "Il risultato di questa efficiente operazione – dichiara il primo cittadino – mette in evidenza l’importante e costante lavoro svolto dalle forze dell’ordine sul territorio".

Sindaco, si tratta di un importante risultato, frutto di un complesso lavoro investigativo e di una capillare attività di controllo del territorio portata avanti dalle forze dell’ordine per contrastare gli odiosi fenomeni criminali, che generano allarme sociale.

"I cittadini esprimono profonda riconoscenza alle forze dell’ordine per aver sgominato la banda. Si era percepita sul territorio la presenza di soggetti pericolosi. Questo grazie anche alle telecamere di sorveglianza distribuite nel paese. A questo si è aggiunto l’acume degli investigatori che sono riusciti ad individuare un’auto che era stata utilizzata in diversi furti su tutto il territorio nazionale".

Giovedì sera i lampeggianti delle forze dell’ordine hanno richiamato l’attenzione dei cittadini?

"C’è stato un grande spiegamento di militari, sono stati impiegati i militari del Norm e delle stazioni dipendenti il comando dei carabinieri, grazie all’indagine sulla macchina sono riusciti a identificare ed arrestare i quattro soggetti domiciliati abusivamente in uno scantinato del comune. Questa mattina (ieri ndr) i cittadini erano entusiasti".

C’è preoccupazione?

" Negli ultimi tempi si sono registrati numerosi furti e rapine, anche nel nostro territorio. Sì, la gente manifesta preoccupazione: tanti hanno paura di lasciare gli anziani, i ragazzi soli in casa, si percepisce un profondo senso di insicurezza. Questa notizia riconcilia, testimonia l’incessante impegno che le forze dell’ordine mettono in campo per garantire la sicurezza delle comunità. Siamo soddisfatti e grati alle forze dell’ordine. Mi farò promotore in consiglio comunale per un atto formale di compiacimento e ringraziamento all’arma dei carabinieri del comando compagnia di Ascoli, la comunità rinnova l’immensa stima e gratitudine".

Maria Grazia Lappa