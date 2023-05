La battaglia dei medici per gli arretrati

Il 27 aprile scorso si è svolto in prefettura l’incontro per il tentativo di conciliazione in merito alla questione dei tempi di vestizione degli operatori sanitari del comparto dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. Il tentativo è andato fallito "in quanto – dicono Usb, Nursind e Nursing Up – Nadia Storti (ex direttore dell’Asur ndr) non si è presentata. Per questo motivo abbiamo deciso di avviare un percorso di forte protesta, con diverse forme di mobilitazione, e procedendo legalmente, sia al tribunale di Ascoli, sia alla Corte dei conti per danno erariale". Le udienze a maggio: il 9 quella dell’Usb per 100 dipendenti, il 16 quella del Nursing Up per 120 ricorrenti e il 23 quella del Nursind per 140 lavoratori.