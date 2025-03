La battaglia della Dop. Incontro sulle olive tra Carloni e Ferraioli: è caccia all’accordo

La ‘battaglia’ tra i produttori artigiani del Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell’Oliva Ascolana del Piceno Dop e gli industriali ascolani, potrebbe avere nei prossimi giorni una ‘svolta’, si spera definitiva. Martedì 18 marzo è stato infatti programmato un incontro a Roma tra l’onorevole Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, e gli industrial di Ascoli guidati dal presidente Simone Ferraioli. Sul tavolo ci sarà proprio l’argomento ‘Protezione dell’oliva ascolana’. Un incontro che si è reso necessario alla luce degli ultimi avvenimenti con botta e risposta continui tra il Presidente del Consorzio Primo Valenti e proprio il presidente di Confindustria Ferraioli. Occorrerà infatti trovare un punto d’incontro tra le parti per lasciar lavorare un po’ tutti. Da una parte infatti la produzione artigianale certificata rivendica la tutela del prodotto Dop e soprattutto chiede controlli più serrati tra i produttori e negli scaffali dei supermercati. Controlli che il realtà i carabinieri forestali avevano già iniziato a fare ma che poi non hanno avuto seguito per una interpretazione della legge che in effetti è poco chiara. Quando nel 2005, nacque il Consorzio, all’interno c’erano anche gli industriali, e fu proprio il Ministero a scegliere la denominazione ‘Oliva Ascolana del Piceno’ quasi a voler permettere l’uso diventato comune, del semplice termine ‘oliva all’ascolana’. Tanto poi è il mercato a sancire il successo del prodotto. Un’oliva con un ripieno non di qualità, non si vende. Per questo i controlli andrebbero davvero fatti, ma sulla qualità delle materie prime e non tanto sulla loro certificazione territoriale.

Dall’altra parte, gli industriali lamentano l’impossibilità di poter produrre olive all’ascolana rispettando il Disciplinare, per mancanza di oliva verde tenera ascolana: la materia prima di questo prodotto che in effetti viene coltivata ancora in piccole quantità, tanto che non è facile trovarne qualche barattolo in salamoia anche ad Ascoli. Certo se vent’anni fa si fosse iniziato ad impiantare nuove specie, ora si avrebbero piante a sufficienza, ma il processo è ancora lento e costoso. La tenera ascolana ha dimensioni ridotte e non tutta può essere usata per la farcitura, anzi diciamo che la metà viene poi usata in frantoio per produrre olio di grandissima qualità. Le nostre nonne, le nostre mamme, in casa, usano le olive verdi greche, che sono più grandi e sono buonissime (basta ricordare il celebre film ‘Borotalco’ con Carlo Verdone, Mario Brega e l’indimenticata Eleonora Giorgi) e che non vanno ‘demonizzate’ perché poi una volta farcite e fritte sono ‘ascolane’ a tutti gli effetti soprattutto con un ripieno di qualità. Un accordo tra industriali e consorziati, però, va assolutamente trovato.

Valerio Rosa