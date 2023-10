La battaglia della minoranza contro i colombi

I colombi urbani per molti rappresentano un problema. In piazza dell’Angioletto gli escrementi dei colombi hanno coperto il pavimento, le panchine e le aiuole. La denuncia arriva dal gruppo di minoranza "Grottammare c’è". "Il decoro e l’igiene pubblica dovrebbero essere delle priorità in qualsiasi luogo, invece a Grottammare, spesso e volentieri, la sporcizia prende il sopravvento anche nelle zone centrali – si legge nella nota – Sarà capitato a molti di notare, passeggiando per la città, la presenza di alcuni luoghi, presi d’assalto da colonie di piccioni che se ne appropriano, sostando sui rami e riempiendo gli spazi a loro completa disposizione con escrementi e resti di piumaggio. Corso Mazzini è la via centrale della città, frequentata da famiglie con bambini piccoli, interi nuclei familiari non possono più sostare sulle panchine della storica piazzetta a causa dei numerosi piccioni che proprio nei pressi dell’area hanno trovato la loro stabile posizione. Invitiamo l’amministrazione a intervenire".